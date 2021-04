La combinaison Mollii d'Exopulse pour compenser certains handicaps

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9406 Karma: 8613





Citation : EXOPULSE Mollii Suit est un appareil fonctionnel medical de neuromodulation, composé d'un pantalon, d'une veste et d'une unité de contrôle amovible. La tenue intègrent 58 électrodes, positionnées de sorte à stimuler 40 muscles clés à travers le corps, qui peuvent être programmées en fonction des besoins de chacun. Par le biais d'une électro-stimulation à basse fréquence, EXOPULSE Mollii Suit soulage les douleurs chroniques, réduit la spasticité et apaise les tensions musculaires en toute simplicité et sécurité. Elle active également les muscles afin de reprendre le controle et contrecarrer l'amyotrophie. De plus, EXOPULSE Mollii Suit peut augmenter la circulation sanguine locale.



Source : exopulse.com/fr



Les résultats sont variables, mais ça semble fonctionner dans un certain nombre de cas. La combinaison est actuellement testée à large échelle pour en continuer le développement.





Un résultat visible mais discret :





Niclas shows his walk before/after using Mollii











Un résultat assez dingue :





