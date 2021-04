rechercher dans un sous forum + mot de passe

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 14:18:23 Post(s): 3

Bonjour



Nouvel inscrit j'ai eu un peu de mal à configurer mon mdp: pas de précisions sur la taille et l'utilisation de certains caractères. En l’occurrence j'ai utilisé un mdp sur 37 caractères avec ASCII et l'inscription se valide sans avertissement. Or lors d'une connexion ultérieure: mdp non reconnu obligé de faire une demande de mdp. Je m'y suis reprit à trois fois avant de trouver le nombre de caractère et viré l'ASCII dans le doute. Du coup ce serait bien de préciser lors de l'inscription la limite de ce qui admis en mdp.



J'en viens à mon point suivant, je me trompe peut-être mais je n'ai pas trouvé comment faire une recherche dans un sous-forum (pour ne pas créer un sujet qui avait peut-être déjà été évoqué). Cela est-il possible? Si oui merci de me donner la méthode. Si non ce serait bien d'implémenter ça si possible.



Merci !

