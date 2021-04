Options du sujet Imprimer le sujet

kpouer [Vidéo] - Michel avec les jeunes de Nanterre 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 21/12/2006 13:13 Post(s): 2019 Karma: 3874





Une vidéo second degré, un peu style "les inconnus".



C'est un bon le Michel !





Michel avec les jeunes de Nanterre Hello,Une vidéo second degré, un peu style "les inconnus".C'est un bon le Michel !Michel avec les jeunes de Nanterre

Contribution le : Aujourd'hui 11:37:34