Avaruus Signer un concert d'Eminem

Inscrit: 10/02/2018 18:13

Source



Ça doit pas être facile de suivre en langue des signes. Surtout cette partie de Rap God. Chapeau aux gens qui font ça. Ça doit pas être facile de suivre en langue des signes. Surtout cette partie de Rap God. Chapeau aux gens qui font ça.

Contribution le : Aujourd'hui 14:07:14

FMJ65 Re: Signer un concert d'Eminem

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11668 Karma: 3586 ) C'est clair, quel talent par rapport aux rappeurs (je l'aime bien cette chute !

Contribution le : Aujourd'hui 14:53:15