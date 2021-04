Une voiture trop rapide dans un virage

Options du sujet Imprimer le sujet

Overtaking Car Slams Into Barrier || ViralHog

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13787 Karma: 4945 On n'a pourtant pas l'impression qu'il roule tellement vite qu'il ne peut pas tourner… ?

On dirait qu'il y a des étincelles dans la roue avant gauche pile après son gros coup de frein. Il a peut-être niqué son frein/pneu avant gauche du coup ça l'a fait virer vers la droite. Citation :On dirait qu'il y a des étincelles dans la roue avant gauche pile après son gros coup de frein. Il a peut-être niqué son frein/pneu avant gauche du coup ça l'a fait virer vers la droite.

