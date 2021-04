Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Comment ne pas ouvrir un Tupperware 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70111 Karma: 32534 Comment ne pas ouvrir un Tupperware





Girl accidentally vacuum sealed glass Tupperware closed.

Contribution le : Aujourd'hui 08:16:51

bidoop Re: Comment ne pas ouvrir un Tupperware 0 #2

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 1197 Karma: 565 C'est bien pour ça que je ne me filme jamais en ouvrant un Tupperware.

Contribution le : Aujourd'hui 08:31:32

Crazy-13 Re: Comment ne pas ouvrir un Tupperware 0 #3

Pelle d'or Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 75222 Karma: 6492 à la base elle cherchait à expliquer quoi en ouvrant son Tupperware ( étonnement en verre, alors que pour moi Tupperware = plastique )?

Contribution le : Aujourd'hui 08:43:42

alfosynchro Re: Comment ne pas ouvrir un Tupperware 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8759 Karma: 3878 @Crazy-13 @bidoop



Elle s'entraîne à faire la démonstration pour la réunion de vente.

Ce ne sont peut-être pas des vrais Tupperware, c'est juste devenu un terme générique (comme frigidaire)

Enfin, ce ne sont que mes hypothèses.

Contribution le : Aujourd'hui 09:29:04