Effondrement d'une piscine

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15065 Karma: 12123 Ou comment la vider en 1 seconde !





Piscina desabando em condomínio imagens incríveis cuidado com a economia na construção barata SC

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1158 Karma: 627 Ah oui, ça doit surprendre si t'es dedans au moment où ça arrive. Heureusement ça se passe tard dans la soirée, mais à 22h il aurait pu y avoir encore des gens pour des bains de nuit.



Remarque, c'est sans doute pire si tu passes dans le parking à ce moment-là.

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13794 Karma: 4945 Faut-il voir ceci comme le résultat de quelque malfaçon ?

(Genre issues du parking insuffisantes pour évacuer l'eau… ?)

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 1064 Karma: 736 Ce carwash n'est pas très rentable

