-Flo- Une mouette fait du windsurf

On l'appelle la surfeuse d'argent.

Mais visiblement, ce n'est pas du goût de l'autre mouette...







Mais visiblement, ce n’est pas du goût de l’autre mouette...



Tags : mouette sur le dos d’une autre mouette (ou peut-être que c’est des goélands)

NeZeiQei Re: Une mouette fait du windsurf

Elle est balaize quand même la mouette qui supporte le poids de sa copine.

Trop fort, je +1.

Trop fort, je +1.

