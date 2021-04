Fiabilité AliExpress

Je suis accro Inscrit: 15/08/2014 10:21 Post(s): 527 Karma: 192





Je suis fièrement un nouveau propriétaire d'un casque Oculus Quest 2 (damn, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi hypé par un de mes achats), et j'aurais aimé le pimper un peu, à base de sangle, protection faciale (est-ce le vrai nom en français ?), grip de manettes et tutti quanti. Seulement, comme le laisse le supposer le titre, j'aurais aimé savoir :



est-ce qu'AliExpress est digne de confiance ?



Je ne sais pas si on peut mettre des liens de chez eux concernant les articles, mais mes choix se seraient portés sur



Je connaissais un électricien qui commandait souvent chez eux, mais étant donnée la nature peu scrupuleuse de l'énergumène, j'aimerais avoir des détails venant de personnes un peu plus pointilleuses vis-à-vis de ce site.



