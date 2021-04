Viser la lucarne

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11683 Karma: 3586



J'déconne !!!! J'aime bien Evry, J'y ai bossé un an.

Et je me rappelle toujours de ce que m'a dit à l'époque un collègue qui est devenu un pote, que je vois toujours d'ailleurs, et qui venait du Var. Faut préciser aussi qu'il est noir ou bien mon histoire tombe à plat. Bref en arrivant là-bas, il me sort : "je t'assure, de ma vie j'ai jamais vu autant de blacks en même temps !" Et c'est vrai que quand tu connais pas, ça peut surprendre de prime abord ! Un coucou à l'INT ! Et quand tu mets la lucarne, t'as droit à une barrette !!!J'déconne !!!! J'aime bien Evry, J'y ai bossé un an.Et je me rappelle toujours de ce que m'a dit à l'époque un collègue qui est devenu un pote, que je vois toujours d'ailleurs, et qui venait du Var. Faut préciser aussi qu'il est noir ou bien mon histoire tombe à plat. Bref en arrivant là-bas, il me sort : "je t'assure, de ma vie j'ai jamais vu autant de blacks en même temps !"Et c'est vrai que quand tu connais pas, ça peut surprendre de prime abord ! Un coucou à l'INT !

