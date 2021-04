Casque VR Oculus qu'est-ce que ça vaut ?

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 561 Karma: 772

Bonjour,



Quand j'étais plus jeune, j'étais un gros joueurs, surtout de Counter Strike en fait. J'y jouais beaucoup, quand je pouvais, en dehors du travail et parfois des nuits entières. J'ai dû arrêter de jouer à ce genre de jeu suite à des problèmes de vertiges un peu, appelés cinétose, en gros ce qui provoque le mal de mer. Du coup, ça m'a enlevé l'envie de jouer et j'ai stopper tous jeux pendant... plus de 10 ans (c'est presque 15 ans mais je ne vais pas trop me vieillir).

Par un chemin contourné (voir article sur mon agoraphobie) je me suis retrouvé à acheter un casque de réalité virtuelle Samsung, le modèle avec télécommande qui fonctionne avec un téléphone. Là, j'ai pris une claque ! Vous imaginez presque 15 ans sans jouer, redécouvrir ce qui se fait en matière de jeux ce que ça doit faire ? Je suppose que ça doit en faire rêver plus d'un. En tout cas, c'est marrant je trouve, dans le sens, intéressant comme expérience.

Eh bien, je me trouve dans cette posture. Je vois que je peux rejouer par ce biais car c'est moi qui contrôle les mouvements ou en tout cas, je ne sais pas bien pourquoi, mais ça ne donne pas le "mal de mer".

Du coup je suis à la ramasse totale. Je me dis "qu'est-ce que ça vaut le casque que j'ai en comparaison à un Oculus ?". Je suppose que l'Oculus et le Samsung c'est le jour et la nuit ?

Ce que je constate avec le casque Samsung c'est que la vidéo est floue, ça prend pas mal de bande passante(il est temps que je passe à la fibre) et c'est sans doute limité, mais je ne sais pas en quoi.



Donc je me dis que le casque Oculus pourrait être bien, mais encore faut-il savoir en quoi. Quelles sont les différences entre les deux ? Est-ce que je pourrais regarder des vidéos de VR sur Youtube avec l'Oculus ? Ou est-ce que c'est juste fait pour jouer ? Est-ce que les vidéos seront nettes ou est-ce que ça n'a rien à voir avec la qualité du casque ? Et sinon, ça vaut le coup le casque Oculus, niveau expérience de jeu c'est bien ou pas ? Et si oui, lequel choisir ?



Voilà, beaucoup de questions comme d'habitude.

