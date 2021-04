Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Le rayonnement de Hawking 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15083 Karma: 12178 La théorie des trous noirs





Le Rayonnement de Hawking

Contribution le : Aujourd'hui 17:27:07

papives Re: Le rayonnement de Hawking 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5728 Karma: 1864 Pas suffisamment scientifique pour moi

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:11