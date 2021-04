Options du sujet Imprimer le sujet

Le quotidien d'un éboueur parisien

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1163 Karma: 632 Très touchant cette vidéo, il m'a fait verser une larme en plus.



Faut quant même être un sacré connard pour balancer ses déchets à la tête des gens comme ça.

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 187 Karma: 145 C'est rare de voir des gens qui aiment leur métier à ce point. Ce qu'il dit est beau et très réel.

Dommage qu'il y ai autant d'incivisme ça gâche la vie de tout le monde. Sans ces ignobles personnage la Terre serait plus propre.

Je viens d'arriver Inscrit: 13/01 00:13:01 Post(s): 87 Karma: 66 Très sincèrement cets un boulot que j'aimerais bien faire. La paye est bonne. C'est utile. Tu finis tous les jours vers midi quand tu es du matin et tu as le droit de faire deux métiers à pleins temps si.tu es éboueur à paris

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 823 Karma: 373 C'est vraiment magnifique la vie dans les mégalopoles !

Naaaan, je déconne...

