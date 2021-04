Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron 1997 : Marie Ange Nardi attaquée par un lion en direct 1 #1

Images un peu violentes !





1997 : Marie Ange Nardi attaquée par un lion en direct | Archive INA



Oh purée !

Ce manque d'anticipation du "dompteur" !

Ça se voit que le lion a un truc derrière la tête... Et je ne parle pas de sa crinière.

Fabiolo Re: 1997 : Marie Ange Nardi attaquée par un lion en direct 0 #2

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1163 Karma: 631 C'est vrai que c'est sa faute à elle aussi, pourquoi elle vient quant on lui dit de venir à côté d'un lion qui n'est pas dressé pour la Tv et qui donc n'avait rien à foutre là?



Mais c'est pas grave faisons comme si tout allait bien pendant qu'elle va se faire ses points de suture.

alfosynchro Re: 1997 : Marie Ange Nardi attaquée par un lion en direct 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8765 Karma: 3880 Sachant tout ça, pourquoi le dresseur a-t-il accepté que ces gens approchent ? C'est facile de se justifier après coup, comme si on lui avait imposé.

