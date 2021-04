Index des forums Koreus.com Le Bar [Topic Unique] Le coin des socialistes Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Citation : Avertissement :

Ce sujet n'a pas pour but de convertir les koreusiens à un parti politique car il serait insensé de croire que ceux-ci puissent l'être, mais plutôt de discuter posément et partager quelques liens intéressants. Je vous invite donc à respecter cette règle et ne pas faire de politique politicienne !



Bref, je n'ai pas la prétention d'être un maître en Socialisme, mais c'est un sujet qui m'intéresse un peu depuis quelques temps. Je lance donc le sujet avec ces 2 économistes et chercheurs défendant des points de vu opposés pour l'un et contigus pour l'autre... Autant dire que ça commence bien !



Synopsis de la vidéo :



D'un côté Frédéric Lordon, économiste émérite, directeur de recherche au CNRS, philosophe et grand orateur, il s'est fait connaître par le grand public à



De l'autre côté Thomas Piketty, économiste beaucoup plus médiatique et moins radicale, il a conseillé Ségolène Royal lors de la campagne de 2007 et a participé à la création de l'Ecole d'économie de Paris. Thomas Piketty a également acquis une véritable renommée





Thomas Piketty - Frédéric Lordon, un débat de haut vol sur la propriété



Un véritable match de boxe intellectuelle !



Pour ma part, j'ai toujours préféré Lordon à Piketty, son analyse me subjugue littéralement ! En effet j'ai du mal à croire que l'on "dépassera" le Capitalisme si l'on autorise encore l’accaparement des moyens de production à petite échelle et si l'on ne change pas le modèle salariale. Je n'aurais comme exemple qu'une petite histoire qui ne vaut que ce qu'elle vaut mais me semble bien symptomatique, une connaissance a été employée d'une petite pâtisserie du coin et elle y a subit une véritable exploitation, salaire dérisoire, heures supplémentaires systématiques, cadences infernales, violation du code du travail et de la loi ... Seulement à 25 ans, on se la ferme si on veut pouvoir continuer à payer son loyer et sa bouffe tout en cherchant un meilleur emploi ailleurs. Le modèle de Piketty laissant la propriété et les pouvoirs décisionnaires aux "créateurs-financeurs" des petites entreprises ne changera rien à ce rapport de force entre patron et employé, il ne bouscule même pas d'un chouia l'organisation des relations sociales du monde du travail dans ces entreprises ! Le rapport de force n'est pas seulement entre classes sociales antipodales : "actionnaires vs prolétaires" mais aussi entre individus beaucoup plus proches socialement mais que le capitalisme tend à confronter de part ses mécanismes de fonctionnement.



