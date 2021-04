Options du sujet Imprimer le sujet

Alphari À propos de l’art martial 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 07:59:05 Post(s): 1 Bonjour à tous,

Je suis ravi d’être parmi vous sur cette communauté. J’ai créé ce nouveau sujet pour demander votre avis. Voilà, j’aimerai savoir quel est le meilleur art martial à pratiquer. Le petit conflit c’est que mes os sont un peu fragiles, et c’est pour cela que j’hésite. Existe-t-il des arts martiaux qui s’entrainent à durcir les os ?

Merci de me suggérer le meilleur.

Contribution le : Aujourd'hui 08:00:26