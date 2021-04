Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Femme vs Peceuse + Chargement d'une amphore 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70127 Karma: 32554 Une femme se prend un coup de perceuse



Vous navigateur est trop vieux



Chargement d'une amphore



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 10:23:42

vivaberthaga Re: Femme vs Peceuse 0 #2

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 1440 Karma: 1466 Classique, attendu mais toujours efficace!

Dans le cas présent peut on parler de perfle?

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:02

Avaruus Re: Femme vs Peceuse 0 #3

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9435 Karma: 8653 Ahah, le classique ! J'ai failli me péter le poignet une fois en perçant du galva, je ne m'attendais vraiment pas à ce que le foret s'arrête net dans un petit bout de métal.^^

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:21