Nous sommes en train de grignoter notre putain de planète les amis.





Exploring Timelapse in Google Earth



Je vous invite à vous amuser avec cette appli (rien à télécharger) :



Jebia Re: Google publie une vidéo Timelapse de notre planète (=Tristesse)

Quand je jouais à Sim City (3000) et que j'en arrivais à ce point, je recommençais une nouvelle map, ça prenais moins de temps que de récupérer la merde que j'avais foutu...

On en est là.



On en est là.

