DIH Fabrication fun d'un vélo hydraulique

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 55 Karma: 52

Salut tout le monde, voilà venu le temps de ma première vidéo \o/



DIH -> Do It Himself car clairement c'est pas donné à tout le monde de faire ça xD (en tout cas pas à moi). Petite fabrication bien montée d'un vélo hydraulique qui au final ne sert pas à grand chose ! (mais ça a de la gueule :D)





Bicycle of Hydraulics

Contribution le : Aujourd'hui 19:09:15