Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Des Samouraïs nettoient les rues 6 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 359 Karma: 549 Au Japon 2 Samouraïs ramassent les déchets dans les rues de façon spectaculaire.





Meet The Samurai Litter Pickers Of Japan

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:51

AshySlashy Re: Des Samouraïs nettoient les rues 1 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7377 Karma: 771 Fake!

Ya pas de déchet dans le rue au Japon.

Contribution le : Aujourd'hui 10:40:01

Kahax Re: Des Samouraïs nettoient les rues 0 #3

Je m'installe Inscrit: 11/07/2006 18:16 Post(s): 233 Karma: 57

@AshySlashy a écrit:

Fake!

Ya pas de déchet dans le rue au Japon.



Parce que des ninjas passent dès qu'un déchet tombe au sol ! Citation :Parce que des ninjas passent dès qu'un déchet tombe au sol !

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:34