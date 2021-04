Options du sujet Imprimer le sujet

Voiture folle stoppée par un ninja !

Rayon de Soleil Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 10376 Karma: 7221 Albanie. Un conducteur sous l’emprise de drogues a fait une peur bleue aux passants de la place Skanderbeg de Tirana. Un homme a finalement pu mettre fin à la course folle de sa voiture en lui assenant un coup de pied digne d’un film d’action. Son saut est impressionnant.



