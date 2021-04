Options du sujet Imprimer le sujet

Ostruc Pas besoin de thérapie 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 04/10/2012 16:13 Post(s): 12 Pourquoi chercher à résoudre ses problèmes avec un thérapeute ? Et pourquoi ne pas se justifier en détournant un tube ?!







Allez rapidement faire le tour de sa chaîne, il en a d'autres des petites perles comme ça et c'est assez drôle !

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:06