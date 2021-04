Un chien demande des caresses à un feu rouge + Débris dans un pare-brise

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70142 Karma: 32594





La vidéo est déjà passée :



Pup Gets a Pet While Waiting on Light || ViralHog



Un débris vole dans un pare-brise





Truck Tire Flings Road Debris through Windshield || ViralHog Un chien demande des caresses à un scootériste arrêté à un feu rougeLa vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic228005.html Pup Gets a Pet While Waiting on Light || ViralHogUn débris vole dans un pare-briseTruck Tire Flings Road Debris through Windshield || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:07:00