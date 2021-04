Options du sujet Imprimer le sujet

Une oie casse une vitre

Webhamster
Une oie casse la vitre d'un magasin à Columbus, Ohio





Birds Break Glass Door || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 16:31:54

Une oie casse une vitre

JCM77
C'te patate de gitan ! J'ai dû regarder plusieurs fois avant de comprendre que ce n'était pas avec son bec.

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:02