Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70150 Karma: 32606

Un chien vole un paquet de pain de mie dans un magasin à Marilandia, Espirito Santo, Brésil





Dog Sneaks into Bakery and Steals a Bag of Bread || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:06:56