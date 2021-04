Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo-

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12499 Karma: 5992 Une chargeuse compacte Bobcat réalise un bel arrêt :







Tags : tronc arbre couper scier tronçonneuse éjecter expulser projeter pelleteuse engin chantier

Contribution le : Aujourd'hui 12:29:52

NeZeiQei Re: Bobcatch 0 #2

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 226 Karma: 170 Tout été calculé, en fait c'était une passe pour voir si son collègue c'était pas endormis. Défi réussi avec brio.

Contribution le : Aujourd'hui 12:34:46