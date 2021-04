Options du sujet Imprimer le sujet

La chauve-souris blanche, espèce rare de chauve-souris

The Rare White Tent Bat (narrated version)





La chauve-souris blanche (Ectophylla alba) est une espèce unique endémique de l'Amérique centrale. Elle est aussi appelée en anglais Honduras white bat, ou Chauve-souris blanche du Honduras.



Elle se distingue par plusieurs spécificités particulières :

- elle est blanche

- elle est très petite (2.5 à 5cm de long)

- elle niche sous de grandes feuilles de plantes tropicales

- elle forme des groupes généralement de 4 à 12 individus sous ces feuilles

- sa fourrure, blanche, peut prendre la teinte de la feuille grâce à la lumière du jour pour créer un camouflage

- elle est frugivore





nobrain Re: La chauve-souris blanche, espèce rare de chauve-souris

@Avaruus a écrit:

- elle niche sous de grandes feuilles de plantes tropicales









pendant que les autres sont entassees par milliers dans des cavernes cradingues #whiteprivilege











Citation :pendant que les autres sont entassees par milliers dans des cavernes cradingues

