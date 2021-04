Automates japonais des époques Edo-Meiji

Options du sujet Imprimer le sujet

Tanaka Hisashige (1799-1881) est un inventeur japonais notamment connu pour avoir conçu des automates appelés karakuri ningyou durant les ères Edo et Meiji. Le travail de précision est assez dingue pour l'époque.



Un autre exemple d'automates :





