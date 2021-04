Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Une prison de haute sécurité en Norvège 1 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9463 Karma: 8667

Comment la Norvège traite ses prisonniers





Sujet déjà évoqué







Une autre vidéo en anglais Comment la Norvège traite ses prisonniersSujet déjà évoqué ici mais que des photos.Une autre vidéo en anglais ici . Elle donne encore un peu plus d'infos.

Contribution le : Aujourd'hui 17:42:31