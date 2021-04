Chat posé + motard âgé de 2 ans

Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer #1







Contribution le : Aujourd'hui 19:22:10

Variel #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13838 Karma: 4954 On se demande pourquoi il a un casque, dans la mesure où il n'a déjà pas de gants et qu'il roule en T-shirt…

Contribution le : Aujourd'hui 19:26:11

zoynot #3

@Variel Quand le bitume raclera la peau du gamin, les parents se sentiront peut être un peu plus responsable...

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:39