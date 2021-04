Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un cycliste se prend une portière de voiture 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4420 Karma: 11671 En Ukraine, un cycliste se prend une portière de voiture :



ДТП. Водій Volkswagen Passat збив велосипедиста, коли відкрив двері. Дніпровська наб.,7 (2021.04.24)

Contribution le : Aujourd'hui 21:06:12