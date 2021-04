Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4420 Karma: 11671

Un transporteur de fonds se fait attaquer à la kalachnikov sur une autoroute en Afrique du sud :



Cash In Transit Robbery or bank following



Heureusement, personne n'a été blessé.

Contribution le : Aujourd'hui 21:09:22