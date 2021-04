Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4420 Karma: 11671 On ne rigole pas en Afrique du sud, voici une tentative de car-jacking en plein jour :



Attempted Carjacking

Aujourd'hui 21:10:46

gatsu35

Je viens d'arriver Inscrit: 08/01/2020 18:11 Post(s): 60 Je sais pas moi j'aurai foncé dedans sans état d'âme.

Aujourd'hui 21:27:59