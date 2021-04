Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Faire monter un cheval dans l’ascenseur 2 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12502 Karma: 5997

Pour sa défense, il pointe du doigt le fait qu’il n’y avait aucun panneau indiquant l’interdiction de faire monter un cheval dans l’ascenseur.





חייבים לראות - הכניסו סוס למעלית בבניין בתל אביב חובה לשתף



Plus d’infos



Je pense qu’en l’inclinant en diagonale, la tête en haut, ça passait. On voit qu’ils n’ont pas l’habitude de déménager des canapés. Un homme invité chez un ami essaie d’amener son cheval avec lui dans l’ascenseur, parce qu’il a peur de se le faire voler s’il le laisse dehors.Pour sa défense, il pointe du doigt le fait qu’il n’y avait aucun panneau indiquant l’interdiction de faire monter un cheval dans l’ascenseur.חייבים לראות - הכניסו סוסלמעלית בבניין בתל אביב חובה לשתףJe pense qu’en l’inclinant en diagonale, la tête en haut, ça passait. On voit qu’ils n’ont pas l’habitude de déménager des canapés.

Contribution le : Aujourd'hui 09:23:27