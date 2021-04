Options du sujet Imprimer le sujet

Un plongeon de merde

Mais la performance reste impressionnante tant elle nécessite concentration, timing, et maitrise absolue de son corps.



Attention, c'est dégueulasse. Ne cliquez pas si vous vous apprêtez à manger, ou si vous êtes une princesse de sang royal.







Désolé par avance pour ce que vous allez voir.
Mais la performance reste impressionnante tant elle nécessite concentration, timing, et maitrise absolue de son corps.
Attention, c'est dégueulasse. Ne cliquez pas si vous vous apprêtez à manger, ou si vous êtes une princesse de sang royal.

Turbigo Re: Un plongeon de merde

D'un point de vue purement technique c'est une bonne stratégie que de lâcher du lest pour améliorer la performance de vol. Artiiiiiiicle !!!!D'un point de vue purement technique c'est une bonne stratégie que de lâcher du lest pour améliorer la performance de vol.

Skwatek Re: Un plongeon de merde

@-Flo- a écrit:



Attention, c'est dégueulasse. Ne cliquez pas si vous vous apprêtez à manger.





Je viens tout juste de finir de manger, bah ce n'est pas le moment idéal non plus. Citation :Je viens tout juste de finir de manger, bah ce n'est pas le moment idéal non plus.

Surzurois Re: Un plongeon de merde

Je viens tout juste de finir de manger, bah ça passe crème , est-ce que je dois me poser des questions ? Citation :Je viens tout juste de finir de manger, bah ça passe crème, est-ce que je dois me poser des questions ?

