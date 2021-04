Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un cycliste regarde son téléphone 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70175 Karma: 32629 Un cycliste regarde son téléphone et se prend une camionnette





Contribution le : Aujourd'hui 14:18:55

NeZeiQei Re: Un cycliste regarde son téléphone 0 #3

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 235 Karma: 176 Heureusement que c'est la tête qui a amortis le choc. La prochaine fois, je l'espère, les neurones seront remis en place.

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:51