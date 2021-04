Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Avez-vous déjà vu une presse rotative ? 1 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9482 Karma: 8696

Source



Maintenant oui.



Apparemment, dans ce genre de presse, l'encre vient de l'intérieur des rouleaux. Le motif floral est un peu kitsch (selon moi), mais je trouve le processus hypnotisant. Maintenant oui.Apparemment, dans ce genre de presse, l'encre vient de l'intérieur des rouleaux. Le motif floral est un peu kitsch (selon moi), mais je trouve le processus hypnotisant.

Contribution le : Aujourd'hui 17:10:48