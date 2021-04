Options du sujet Imprimer le sujet

Mitri Petit flip tranquille 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9385 Karma: 649

Contribution le : Aujourd'hui 23:02:58

Avaruus Re: Petit flip en pssant 0 #2

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9494 Karma: 8703 Mitri

En pissant ? En pissant ?

Contribution le : Aujourd'hui 23:03:39

Kratos2077 Re: Petit flip tranquille 0 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 13/01 00:13:01 Post(s): 98 Karma: 64



Edit j'ai retrouvé



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic227845.html Djp il y a quelques jours sous le titre de jolie fille ou un truc du genre je croisEdit j'ai retrouvé

Contribution le : Aujourd'hui 23:05:22

Mitri Re: Petit flip tranquille 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9385 Karma: 649 @Kratos2077 Bien vu.

Bizarre, j'ai pas eu l'alerte alors que ça a l'air d'être exactement la même vidéo



@Koreus Il y a peut-être un petit soucis avec la vérification des DJP, c'est exactement la même URL que celle du topic original

Contribution le : Aujourd'hui 23:28:31