Options du sujet Imprimer le sujet

ale37mar Le garçon promet un avenir bon et sûr 2 #1

Je m'installe Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 354 Karma: 282

Contribution le : Aujourd'hui 10:57:09

Variel Re: Le garçon promet un avenir bon et sûr 0 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13852 Karma: 4961 Mon fils a fait la même chose mais avec de la moutarde.

Ça l'avait calmé d'enfer.

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:14