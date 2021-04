Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Stopper un braquage à la station 2 #1

Maître GIF

Contribution le : Aujourd'hui 11:28:34

Avaruus Re: Stopper un braquage à la station 0 #2

Avaruus Re: Stopper un braquage à la station 0 #2

Excellent. Les mecs n'ont vraiment pas dû être bien après ça, je crois que l'essence est un produit légèrement toxique.^^

Contribution le : Aujourd'hui 11:33:50

THSSS Re: Stopper un braquage à la station 0 #3

THSSS Re: Stopper un braquage à la station 0 #3

Il manque le jet de briquet au sol, la flamme qui poursuit la camionnette et enfin l'explosion...

... ... Non je regarde pas trop de films!!!

... ... Non je regarde pas trop de films!!!

Contribution le : Aujourd'hui 11:35:57

LeFreund Re: Stopper un braquage à la station 0 #5

LeFreund Re: Stopper un braquage à la station 0 #5

Efficace mais quand même un peu cher vu le prix du sans plomb ^^'

Contribution le : Aujourd'hui 11:51:10

Variel Re: Stopper un braquage à la station 0 #6

Variel Re: Stopper un braquage à la station 0 #6

La pompe 5, il y a 352,94€, c'est bien ça ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:51:53