Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un cha-pin? 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4431 Karma: 11722 Un chat se promène avec un chapeau en forme d'oreilles de lapins que son maître lui a probablement mis sur la tête pour faire des vues sur koreus :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 12:15:07

Turbigo Re: Un cha-pin? 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1262 Karma: 863

D'ailleurs certains lapins ronronnent.



Et, parait-il ça a le même goût. (jamais testé le lapin ) Pas si éloigné de la vérité que ça : les chats et les lapins sont très proches génétiquement.D'ailleurs certains lapins ronronnent.Et, parait-il ça a le même goût. (jamais testé le lapin

Contribution le : Aujourd'hui 13:12:10