nabutinausore

Je viens d'arriver Inscrit: 14/08/2010 19:02 Post(s): 15 Oyez, oyez braves koreusiens et koreusiennes, voici une petite parodie réalisée par mon colloque préféré. Votez Marine Macron, ça risque d'être bien !





Hier 12:49:01