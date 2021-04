Escape game dans Codeingame, Enigme à plusieurs sur navigateur

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 467 Karma: 274





https://escape.codingame.com/



Petite vidéo qui montre un peu à quoi ça ressemble :





Coding Escape | The very first escape game for coders and non-coders



On ma partagé ce site et je sais qu'ici plusieurs aime bien les énigmes du coup je me suis dis que ça peu vous interesser.

https://escape.codingame.com/

Petite vidéo qui montre un peu à quoi ça ressemble :

Coding Escape | The very first escape game for coders and non-coders

Voila amusez vous bien!

Contribution le : Aujourd'hui 13:30:41