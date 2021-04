Simple start-up

Options du sujet Imprimer le sujet

35HP Oil Engine Start. 90 years old.

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11768 Karma: 3607 Elle ne se démarre pas avec le petit doigt cette vieille dame. Mais une fois lancée ....... !!!!!!!!!

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 173 Karma: 113 Superbe !



mais il met quoi dans son brûleur pour qu'il crache autant ???

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 264 Karma: 183 Faut la chatouiller un petit peu quand même pour la démarrer. Mais elle fait son job. Quoi demander de plus?

