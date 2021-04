Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Amusante anecdote d'André Agassi au sujet de Boris Becker 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4437 Karma: 11732 André Agassi raconte une anecdote amusante au sujet de Boris Becker :



Andre Agassi tennis hack against Boris Becker



La vidéo date déjà mais je l'ai vu passer hier et j'avais envie de la partager.

Contribution le : Aujourd'hui 18:40:05