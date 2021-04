Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Attaque d'un fourgon blindé filmée de l'intérieur

Un fourgon blindé essuie des coups de feu sur une autoroute.





Contribution le : Aujourd'hui 18:42:04

THSSS Re: Attaque d'un fourgon blindé filmée de l'intérieur

WOWWWWW !!! le stress !!!



Ils n'ont même pas une radio et doivent téléphoner????

Contribution le : Aujourd'hui 18:47:19

NeZeiQei Re: Attaque d'un fourgon blindé filmée de l'intérieur

Personnellement je n'aurais pas confiance dans le copilote. Vu comment il tient l'arme automatique, on dirait qu'il tient un jouet. C'est un coup à prendre une balle dans le pieds.

Contribution le : Aujourd'hui 18:52:59

FMJ65 Re: Attaque d'un fourgon blindé filmée de l'intérieur

Mince ça s'arrête pile au moment où ça allait devenir intéressant !

Le black semble un peu impressionné.

Et le blanc un peu speed !

Tu m'étonnes !!! Ils mettent quand même 2min pour enfin appeler des secours !

Afrique du Sud ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:56:34