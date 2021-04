Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un bateau débarque sur une plage en Italie

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4437 Karma: 11732 Un bateau rempli de personnes en situation irrégulière* débarque sur une plage en Italie :

*c'est une supposition, vu qu'ils ne débarquent pas dans un port régulier mais sur une plage, il peut aussi s'agir d'une avarie de leur bateau de croisière.



Je trouve ça insolite mais m'abstient de faire tout autre commentaire.

Aujourd'hui 19:10:37

Drakkaru Re: Un bateau débarque sur une plage en Italie

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4318 Karma: 1987 Y'a aussi le fait qu'il débarque en s'enfuyant, ça joue sur le fait que c'est sur qu'ils sont immigré

Aujourd'hui 19:24:31