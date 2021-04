Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand ta viande est trop fraiche pour le bbq 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4447 Karma: 11744 Un homme souhaite faire un barbecue mais un animal (probablement opossum) refuse de s'en aller!

Contribution le : Aujourd'hui 20:55:50