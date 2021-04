Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4447 Karma: 11741 Comment en est-on arrivé là? Compilation de comportements post-pandémique :

Contribution le : Aujourd'hui 21:04:38

Wamou Re: Comment en est-on arrivé là? Compilation de comportements post-pandémique 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 20/07/2011 15:33 Post(s): 2115 Karma: 970

@LeFreund a écrit:

Perso j'avais déjà cette question sur les comportement sociaux avant la dite pandémie... Alors je ne suis surpris de rien aujourd'hui. Citation :Perso j'avais déjà cette question sur les comportement sociaux avant la dite pandémie... Alors je ne suis surpris de rien aujourd'hui.

Contribution le : Aujourd'hui 21:12:26

Ubbos Re: Comment en est-on arrivé là? Compilation de comportements post-pandémique 1 #4

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 1083 Karma: 750 Ca manque aussi d'images de rues dégueulassées par les masques parce que les gens sont pas foutus de les mettre à la poubelle, mais des gens qui se comportent comme des porcs, ça n'a pas attendu le covid.

Contribution le : Aujourd'hui 21:31:11

NeZeiQei Re: Comment en est-on arrivé là? Compilation de comportements post-pandémique 0 #6

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 275 Karma: 188 Ubbos malheureusement il y a beaucoup de vérité dans tes propos. Je rage dès que je vois un masque usagé par terre. Alors du coup je suis tout le temps énervé lorsque je m déplace malheureusement il y a beaucoup de vérité dans tes propos. Je rage dès que je vois un masque usagé par terre. Alors du coup je suis tout le temps énervé lorsque je m déplace

Contribution le : Aujourd'hui 22:11:24