Tir d'un missile russe depuis un bateau

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70192 Karma: 32641 Tir d'un missile russe depuis le destroyer Marshal Shaposhnikov





Пробный запуск пускового макета крылатой ракеты комплекса "Калибр-НК" с фрегата "Маршал Шапошников"

